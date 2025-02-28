Kocaeli’de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı haberi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Darıca'da belirlenen 4 ikamete eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.Ö, K.Y, S.T. ve K.M'yi gözaltına aldı, 3 mağdur kadını da kurtardı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
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