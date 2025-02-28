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Kocaeli’de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı haberi
Büyük Çamlıca Camisi’nde çocuklara teravih sonrası hediye sürprizi haberi
Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova’da ilk teravih namazı kılındı haberi
İstanbul polisinden helikopter destekli “huzur” uygulaması haberi
Çanakkale’de meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı haberi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya’da konuştu: haberi
İstanbul’da ilk teravih namazı kılındı haberi
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Kocaeli’de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçlarına yönelik çalışma başlat...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı haberi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Darıca'da belirlenen 4 ikamete eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.Ö, K.Y, S.T. ve K.M'yi gözaltına aldı, 3 mağdur kadını da kurtardı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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