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Kocaeli’de gıda zehirlenmesine neden olduğu iddiasıyla işletmenin 2 ortağı gözaltına alındı haberi

- Gıda zehirlenmesinin yaşandığı dönerci mühürlendi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de gıda zehirlenmesine neden olduğu iddiasıyla işletmenin 2 ortağı gözaltına alındı haberi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 100'den fazla vatandaşın zehirlenmesine neden olduğu gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide önceki gün 100'ün üzerinde kişinin yedikleri yemekten zehirlendiği iddiasıyla işletme sahipleri K.Y. ve E.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Körfez Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda zehirlenmesinin yaşandığı dönerci hakkında işlem başlatıldı.

Ekiplerce yapılan işlemin ardından dönerci tedbir amaçlı mühürlendi.

Hastanelere başvuranlardan 2 çocuğun ilçedeki özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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