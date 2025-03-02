Paylaş

Kocaeli’de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza verildi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira idari ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğ...