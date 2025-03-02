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Kocaeli’de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza verildi haberi
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Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı haberi
Bakan Göktaş’tan AK Parti İstanbul Teşkilatına ziyaret haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi: haberi
İstanbul’da “Aile İftarı” düzenlendi haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi: (2) haberi
Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada’da yapıldı haberi
Gelibolu Mevlevihanesi’nde iftar programı gerçekleştirildi haberi
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Kocaeli’de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza verildi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira idari ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza verildi haberi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yapıldı.

Darıca'daki denetimlerde iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, 4 kişiye 36 bin 988 lira idari para cezası uyguladı, 2 bin 100 liraya el koydu.

İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen İ.A. hakkında adli işlem yapıldı.

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