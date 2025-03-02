Kocaeli’de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza verildi haberi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira idari ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yapıldı.
Darıca'daki denetimlerde iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, 4 kişiye 36 bin 988 lira idari para cezası uyguladı, 2 bin 100 liraya el koydu.
İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen İ.A. hakkında adli işlem yapıldı.
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