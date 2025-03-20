Paylaş

Kocaeli’de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirah...