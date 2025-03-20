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Kocaeli’de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi haberi
GÜNCELLEME – Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı haberi
CHP Genel Başkanı Özel, Şişli Belediyesini ziyaret etti haberi
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı haberi
Yalova Valiliğinden sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocukla ilgili açıklama: haberi
Bursa’da markette çıkan yangın söndürüldü haberi
Edirne’de şarampole devrilen minibüsteki 26 öğrenci ile sürücü hafif yaralandı haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale Boğazı’nda karaya oturan tanker kurtarıldı haberi
Trakya’da iklim değişikliğine bağlı yer altı suyuna ulaşmada derinlik arttı haberi
CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyetinin Saraçhane’deki ziyaretinde konuştu: haberi
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Kocaeli’de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirah...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi haberi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, Kartepe'de M.P'nin ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş yerde kumar oynattığını tespit etti.

Kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesilirken, 6 bin liraya el konuldu.

M.P. hakkında ise adli işlem yapıldı.

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