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Kocaeli’de kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira para cezası kesildi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve...