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Kocaeli’de kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira para cezası kesildi haberi
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Kocaeli’de 8 milyon makaron ele geçirildi haberi
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Kocaeli’de kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira para cezası kesildi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira para cezası kesildi haberi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, Kartepe ilçesinde S.U'nun ruhsatsız umuma açık yerde kumar oynattığını tespit etti.

Kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 73 bin 976 lira idari para cezası kesilirken, 13 bin 550 liraya el konuldu.

S.U. hakkında ise adli işlem yapıldı.

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