HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kocaeli’de kumar oynayan 9 kişiye 83 bin 223 lira ceza kesildi haberi

Kocaeli’de kumar oynayan 9 kişiye 83 bin 223 lira ceza kesildi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 9 kişiye 83 bin 223 lira ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istira...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de kumar oynayan 9 kişiye 83 bin 223 lira ceza kesildi haberi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 9 kişiye 83 bin 223 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, Kartepe'de N.T'nin ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş yerde tombala oynattığını tespit etti.

Kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 83 bin 223 lira ceza kesilirken, 9 bin 850 lira ve 100 dolara el konuldu.

N.T. hakkında ise adli işlem yapıldı.

İlgili Haberler

CHP Genel Başkanı Özel’den cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin açıklama: haberi
Yerel
26 Mart 2025, 23:44

CHP Genel Başkanı Özel’den cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin açıklama: haberi

Balıkesir’de yakalanan 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı haberi
Yerel
26 Mart 2025, 23:20

Balıkesir’de yakalanan 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı haberi

Bursa ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi haberi
Yerel
26 Mart 2025, 23:04

Bursa ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi haberi

Trakya’da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi haberi
Yerel
26 Mart 2025, 22:54

Trakya’da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi haberi

İstanbul’da mehteran takımı eşliğinde “Kadir Alayı” töreni yapıldı haberi
Yerel
26 Mart 2025, 22:41

İstanbul’da mehteran takımı eşliğinde “Kadir Alayı” töreni yapıldı haberi

İstanbul Sanayi Odasının mart ayı meclis toplantısı yapıldı haberi
Yerel
26 Mart 2025, 21:44

İstanbul Sanayi Odasının mart ayı meclis toplantısı yapıldı haberi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de Kadir Gecesi idrak edildi haberi Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de Kadir Gecesi idrak edildi haberi Edirne Belediyesince iftar programı düzenledi haberi Edirne Belediyesince iftar programı düzenledi haberi