Kocaeli’de markette çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katındaki markette çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.
Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, apartmandaki 6 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilenen 76 yaşındaki S.G. Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılırken, 5 kişiye ambulansta müdahale edildi.
İtfaiye personelince söndürülen yangın, markette hasara yol açtı.
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