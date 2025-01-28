Kocaeli’de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
D-130 kara yolunda İzmit yönüne giden T.Ş'nin kullandığı 41 AYE 105 plakalı motosiklet, 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'nden gelen M.İ'nin kullandığı 41 K 6773 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü T.Ş. ambulansla Gölcük Necati Devlet Hastanesi'ne, otomobildeki 2 yolcu ise Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yolun İzmit yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, Bursa’da meydana gelen depreme ilişkin konuştu haberi
Trakya Üniversitesi ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalandı haberi