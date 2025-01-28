SON DAKİKA
Kocaeli’de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Kağıthane’de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu beton bariyerlerde asılı kaldı haberi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 32. Sinerji Toplantısı’nda konuştu: haberi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, BTSO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuştu: haberi
Ataşehir’de virajı alamayan damacana su yüklü kamyon devrildi haberi
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Aydın Üniversitesi arasında işbirliği protokolü haberi
Çanakkale’de kayıp çocuk ormanda uyurken bulundu haberi
B2Press, 2024’te avro bazında yüzde 90 büyüdü haberi
D-8 Teşkilatı Sekreteryasının İstanbul’daki yeni binasının açılışı yapıldı haberi
Kocaeli’de kamyonetle panelvanın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Kağıthane’de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu beton bariyerlerde asılı kaldı haberi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 32. Sinerji Toplantısı’nda konuştu: haberi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, BTSO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuştu: haberi
Ataşehir’de virajı alamayan damacana su yüklü kamyon devrildi haberi
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Aydın Üniversitesi arasında işbirliği protokolü haberi
Çanakkale’de kayıp çocuk ormanda uyurken bulundu haberi
B2Press, 2024’te avro bazında yüzde 90 büyüdü haberi
D-8 Teşkilatı Sekreteryasının İstanbul’daki yeni binasının açılışı yapıldı haberi
Kocaeli’de kamyonetle panelvanın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kocaeli’de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

Kocaeli’de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

D-130 kara yolunda İzmit yönüne giden T.Ş'nin kullandığı 41 AYE 105 plakalı motosiklet, 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'nden gelen M.İ'nin kullandığı 41 K 6773 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü T.Ş. ambulansla Gölcük Necati Devlet Hastanesi'ne, otomobildeki 2 yolcu ise Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolun İzmit yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

İlgili Haberler

Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, Bursa’da meydana gelen depreme ilişkin konuştu haberi
Yerel
28 Ocak 2025, 16:20

Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, Bursa’da meydana gelen depreme ilişkin konuştu haberi

Trakya Üniversitesi ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalandı haberi
Yerel
28 Ocak 2025, 16:10

Trakya Üniversitesi ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalandı haberi

GÜNCELLEME – Bursa’da polise direnen baba ekiplere teslim oldu haberi
Yerel
28 Ocak 2025, 16:04

GÜNCELLEME – Bursa’da polise direnen baba ekiplere teslim oldu haberi

TÜ’de “Araştırma ve Uygulama Merkezleri Çalıştayı” düzenlendi haberi
Yerel
28 Ocak 2025, 15:52

TÜ’de “Araştırma ve Uygulama Merkezleri Çalıştayı” düzenlendi haberi

Edirne’de kaykayla tehlikeli yolculuk görüntülendi haberi
Yerel
28 Ocak 2025, 15:44

Edirne’de kaykayla tehlikeli yolculuk görüntülendi haberi

Balıkesir’de çıkan yangında bir kişi öldü haberi
Yerel
28 Ocak 2025, 15:20

Balıkesir’de çıkan yangında bir kişi öldü haberi

Kocaeli’de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı haberi Kocaeli’de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı haberi Bilecik’te kadın yöneticiler “rahim ağzı kanseri farkındalığı” için kamera karşısına geçti haberi Bilecik’te kadın yöneticiler “rahim ağzı kanseri farkındalığı” için kamera karşısına geçti haberi