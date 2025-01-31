Kocaeli’de otobüs şoförüne eşinden sürpriz doğum günü kutlaması haberi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs şoförüne eşi tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Pembegül Tezer (37), şehir içi özel halk otobüsü şoförü olan eşi İbrahim Tezer'e 51. yaş günü dolayısıyla sürpriz kutlama yapmak için harekete geçti.

Eşinin sefer saatlerini öğrenen Tezer, pasta alarak 12 yaşındaki oğlu Metin Berk ile Kuruçeşme mevkisindeki durakta otobüsü bekledi.

Eşinin kullandığı otobüs durağa yaklaşınca oğluyla işaret yaparak aracı durduran Tezer, üzerinde mumların yandığı pastayla otobüse binerek kocasının doğum gününü kutladı.

Pembegül Tezer, yaptığı açıklamada, eşinin kendilerine verdiği değer ve sevginin karşılığı olarak böyle bir kutlama yaptığını söyledi.

Etkinlik için Ulaşım Daire Başkanlığından izin aldığını aktaran Tezer, “Eşim çok heyecanlandı. 'Dizlerimin bağı çözüldü, heyecandan ne diyeceğimi bilemedim.' dedi. Eşimin de çok hoşuna gitti. Herkes tebrik ediyor. 'Muhteşem olmuş, hepimizin yüzünü güldürdün. Biz yapamıyoruz, sen yapmışsın, bizi cesaretlendirdin.' şeklinde olumlu dönüşler aldık. Güzel oldu.” diye konuştu.