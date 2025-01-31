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Kocaeli’de otobüs şoförüne eşinden sürpriz doğum günü kutlaması haberi
Kırklareli’nde Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezindeki çocuklara yangın eğitimi verildi haberi
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Kocaeli’de “Kaz Bayramı” kutlandı haberi
Edirne Adliyesi’nde mübaşirlikten avukatlığa uzanan başarı hikayesi haberi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Edirne Valiliği’ni ziyaret etti haberi
Tekirdağ’da bariyere çarpan otomobildeki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı haberi
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Kocaeli’de otobüs şoförüne eşinden sürpriz doğum günü kutlaması haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs şoförüne eşi tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.Pembegül Tezer (37), şehir içi özel halk otobüsü şoförü olan eşi İbrahim Tezer'e 51. yaş günü dolayısıyla sürpriz kutlama yapmak için ha...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de otobüs şoförüne eşinden sürpriz doğum günü kutlaması haberi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs şoförüne eşi tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Pembegül Tezer (37), şehir içi özel halk otobüsü şoförü olan eşi İbrahim Tezer'e 51. yaş günü dolayısıyla sürpriz kutlama yapmak için harekete geçti.

Eşinin sefer saatlerini öğrenen Tezer, pasta alarak 12 yaşındaki oğlu Metin Berk ile Kuruçeşme mevkisindeki durakta otobüsü bekledi.

Eşinin kullandığı otobüs durağa yaklaşınca oğluyla işaret yaparak aracı durduran Tezer, üzerinde mumların yandığı pastayla otobüse binerek kocasının doğum gününü kutladı.

Pembegül Tezer, yaptığı açıklamada, eşinin kendilerine verdiği değer ve sevginin karşılığı olarak böyle bir kutlama yaptığını söyledi.

Etkinlik için Ulaşım Daire Başkanlığından izin aldığını aktaran Tezer, “Eşim çok heyecanlandı. 'Dizlerimin bağı çözüldü, heyecandan ne diyeceğimi bilemedim.' dedi. Eşimin de çok hoşuna gitti. Herkes tebrik ediyor. 'Muhteşem olmuş, hepimizin yüzünü güldürdün. Biz yapamıyoruz, sen yapmışsın, bizi cesaretlendirdin.' şeklinde olumlu dönüşler aldık. Güzel oldu.” diye konuştu.

Otobüs
Tezer

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