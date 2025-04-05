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Kocaeli’de otomobille minibüsün çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Samet K'nin kullandığı 34 LZ 3896 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde, arıza nedeni...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de otomobille minibüsün çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Samet K'nin kullandığı 34 LZ 3896 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde, arıza nedeniyle sağ şeritte yavaş seyreden Hasan E. idaresindeki minibüse çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Samet K. ile minibüsteki Bilal E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Bilal E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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