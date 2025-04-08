HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kocaeli’de Polis Haftası kapsamında şehitler için mevlit okutuldu haberi

Kocaeli’de Polis Haftası kapsamında şehitler için mevlit okutuldu haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.Fevziye Camisi'nde öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen mevlit programına İ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de Polis Haftası kapsamında şehitler için mevlit okutuldu haberi

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Fevziye Camisi'nde öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen mevlit programına İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Türkiye Polis Emeklileri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Kel, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Programda din görevlileri Halit Es, Faruk Çoban ve Hikmet Akça tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve mevlit okundu.

İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun yaptığı duanın ardından emniyet mensupları vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramında bulundu.

İlgili Haberler

Tekirdağ’da Roman Ritim Grubu konser verdi haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 16:04

Tekirdağ’da Roman Ritim Grubu konser verdi haberi

İstanbul’da gişelerde tıra çarpan araçta ölen kişinin cenazesi Sakarya’da defnedildi haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 15:44

İstanbul’da gişelerde tıra çarpan araçta ölen kişinin cenazesi Sakarya’da defnedildi haberi

“5. Gıda Bankacılığı Zirvesi” İstanbul’da düzenlendi haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 15:30

“5. Gıda Bankacılığı Zirvesi” İstanbul’da düzenlendi haberi

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, görevindeki ilk yılını değerlendirdi haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 15:20

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, görevindeki ilk yılını değerlendirdi haberi

BTÜ’de mobilya sektörü için çevre dostu alternatif malzeme üretilecek haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 15:20

BTÜ’de mobilya sektörü için çevre dostu alternatif malzeme üretilecek haberi

Kırklareli Valisi Turan, OSB’de incelemede bulundu haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 15:04

Kırklareli Valisi Turan, OSB’de incelemede bulundu haberi

Beyoğlu’nda taksiye silahla ateş eden şüpheli tutuklandı haberi Beyoğlu’nda taksiye silahla ateş eden şüpheli tutuklandı haberi Eceabat’ta zeytin üreticilerine budama ve aşılama eğitimi verildi haberi Eceabat’ta zeytin üreticilerine budama ve aşılama eğitimi verildi haberi