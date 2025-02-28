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Restore edilen Silahtar Abdurrahman Ağa Camii ibadete açıldı haberi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Kocaeli’de çocuk evi açılışına katıldı haberi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, “Kültürel Mirasın İzinde Projesi Final Programı”nda konuştu: haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yle ortak basın toplantısı düzenledi: haberi
Bakan Göktaş “Zamanın İzlerinde Sanata Yolculuk” sergisinin açılışında konuştu: haberi
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Kocaeli’de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca yakalandı haberi

- 3 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca yakalandı haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sırasında aracıyla kaza yapınca yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 26 NF 593 plakalı otomobili durdurmak istedi.

“Dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca başladı.

Otomobil, kovalamaca sırasında Yiğitcan K. idaresindeki 34 KMT 066 plakalı motosiklete ve park halindeki 2 otomobil ile 1 SUV araca çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki Hasan E. ve 1 yaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün, ehliyetsiz olduğu için kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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