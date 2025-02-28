Kocaeli’de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca yakalandı haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sırasında aracıyla kaza yapınca yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 26 NF 593 plakalı otomobili durdurmak istedi.
“Dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca başladı.
Otomobil, kovalamaca sırasında Yiğitcan K. idaresindeki 34 KMT 066 plakalı motosiklete ve park halindeki 2 otomobil ile 1 SUV araca çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki Hasan E. ve 1 yaya yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince yakalanan, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün, ehliyetsiz olduğu için kaçmaya çalıştığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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