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Kocaeli’de şehitlerin mezarları çiçeklerle donatıldı
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
Kırklareli’nden kısa kısa
Kırklareli’nde Kriz Uyum Merkezi Kıymetlendirme Toplantısı yapıldı
Balıkesir’de personel servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı
Tekirdağ’daki Atatürk Konutu’nda Ulu Başkan’dan hatıra kahve fincanı sergileniyor
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Kocaeli’de şehitlerin mezarları çiçeklerle donatıldı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Kocaeli’de şehitlerin mezarları çiçeklerle donatıldı

KOCAELİ (AA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesindeki Namazgah Şehitliği'ne 21 bin 600 çuha çiçeği dikti.

Belediyeden yapılan açıklamaya nazaran, şehitlerin anılarını yüceltmek ve vatandaşların ziyaretlerini daha manalı kılmak için şehitliklerde bakım ve düzgünleştirme çalışmaları yapılıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı grupları, paklık ve düzenlemesini gerçekleştirdikleri şehitliğin vatandaşların ziyaretine daha uygun hale gelmesini sağlıyor.

Namazgah Şehitliği'ndeki kabirleri temizleyip boyayan ve Türk bayraklarını değiştiren takımlar, mezarlara 21 bin 600 çuha çiçeği dikti.

Büyükşehir takımlarınca 3 ayda bir periyodik bakımları yapılan şehit mezarlarına, mevsimine nazaran çiçekler dikiliyor.

Şehit

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