Kocaeli’de yola devrilen gaz depolama tankı ulaşımı aksattı haberi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, tırın taşıdığı yaklaşık 8 metre uzunluğundaki gaz depolama tankı yola devrildi.
Gaz depolamada kullanılan tankı taşıyan B.A. idaresindeki 41 R 5180 plakalı tırın dorsesindeki yük, araç virajı döndüğü sırada Köseköy Kavşağı'nda devrildi.
Park halindeki otomobille cipe çarparak duran yaklaşık 8 metre uzunluğundaki tank, vinç yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgedeki ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
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