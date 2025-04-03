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Kocaeli’de yola devrilen gaz depolama tankı ulaşımı aksattı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, tırın taşıdığı yaklaşık 8 metre uzunluğundaki gaz depolama tankı yola devrildi.Gaz depolamada kullanılan tankı taşıyan B.A. idaresindeki 41 R 5180 plakalı tırın dorsesindeki yük, araç virajı döndüğü sırada...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de yola devrilen gaz depolama tankı ulaşımı aksattı haberi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, tırın taşıdığı yaklaşık 8 metre uzunluğundaki gaz depolama tankı yola devrildi.

Gaz depolamada kullanılan tankı taşıyan B.A. idaresindeki 41 R 5180 plakalı tırın dorsesindeki yük, araç virajı döndüğü sırada Köseköy Kavşağı'nda devrildi.

Park halindeki otomobille cipe çarparak duran yaklaşık 8 metre uzunluğundaki tank, vinç yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgedeki ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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