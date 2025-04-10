Kocaeli’de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Barış Mahallesi Güney Yanyol Caddesi Ankara istikametinde 3 aracın çarpıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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