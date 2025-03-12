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Yalova’da kadın girişimcinin ürettiği yatlar 4 ülkeye ihraç ediliyor haberi
Koçtaş Ankamall mağazasını yeniledi haberi
Ümraniye’de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda yangın çıktı haberi
MDTistanbul, yenilenmiş içeriğiyle “Dans Adrenalin”i sahneledi haberi
Tersane bakımına götürülen tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçirildi haberi
Balıkesir’de yöresel ürünler köylü pazarı kuruluyor haberi
Balıkesir’de kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılı etkinlikleri Çimenlik Kalesi’ndeki törenle başladı haberi
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Koçtaş Ankamall mağazasını yeniledi haberi

- Yenilenen Koçtaş Ankamall mağazasında alışveriş deneyimini daha keyifli hale getiren birçok yenilik yer alıyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Koçtaş Ankamall mağazasını yeniledi haberi

Koçtaş, Ankara'da bulunan Ankamall mağazasını yeni nesil mağazacılık konseptiyle yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenen Koçtaş Ankamall mağazasında alışveriş deneyimini daha keyifli hale getiren birçok yenilik yer alıyor.

Mağazada, Koçtaş internet adresi ve mağaza içi kiosklar üzerinden satılan mobilyalar için özel bir sergi alanı oluşturulurken, mutfak ve banyo kategorilerinde de yeni deneyim alanları tasarlandı.

Çocuklu aileler için oyun alanlarının eklendiği mağaza da, dekorasyon fikirleri sunan özel alanlarla müşterilere yeni alışveriş noktaları oluşturuldu. Teknoloji ve eğlenceyi bir araya getiren mağazada oyun tutkunları için özel bir oyuncu köşesi de hazırlandı.

Yenilenen Koçtaş Ankamall mağazası, mutfak kategorisindeki en yeni trendleri ve tasarımları da müşterileriyle buluşturuyor. “L” formda ve ada mutfak tasarımlarının sergilendiği alanlar, tabaklar, bardaklar ve aksesuarlarla zenginleştirilerek gerçeğe yakın deneyim sunuyor. Bu sayede müşteriler, alışveriş sürecinde kendi yaşam alanlarına uygun seçenekleri birebir deneyimleme fırsatı bulabiliyor.

– “Express Kasa”larla hızlı alışveriş

Perakende sektöründe dijital dönüşümün bir parçası olarak yaygınlaşan kasiyersiz kasalar, Koçtaş mağazalarında da müşterilerin hizmetine sunuluyor. Koçtaş'ın “Express Kasa” sistemi, yenilenen Ankamall mağazasında da kullanıma alındı.

Birçok Koçtaş mağazasında bulunan express kasalar, özellikle yoğun saatlerde hızlı ve pratik ödeme imkanı sunarak müşteri memnuniyetini artırıyor. Bu sistem sayesinde alışveriş süreci hızlanırken, çalışanlar da müşteri desteğine daha fazla odaklanabiliyor.

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