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Edirne’de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza uygulandı haberi
Küçükçekmece’de depreme dayanıksız bina tahliye edildi haberi
Koçtaş, Superbrands’ın “Türkiye’nin Süper Markaları” listesinde yer aldı haberi
Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı haberi
Turkcell ve Samsung 5G destekli akıllı cihazlar için işbirliğine imza attı haberi
“Hızır41 Afet Mutfağı”nda ramazanda 1 milyon 200 bin pide üretilecek haberi
Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi şubatta 28 santimetre arttı haberi
Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralananlar taburcu edildi haberi
Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa haberi
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Koçtaş, Superbrands’ın “Türkiye’nin Süper Markaları” listesinde yer aldı haberi

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, Türkiye'nin prestijli markalarının belirlendiği "Superbrands Türkiye" araştırmasında "Türkiye'nin Süper Markaları" listesine girdi.Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın 90 ülkesinde bağımsız marka değerlendirme kurulu...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Koçtaş, Superbrands’ın “Türkiye’nin Süper Markaları” listesinde yer aldı haberi

Koçtaş, Türkiye'nin prestijli markalarının belirlendiği “Superbrands Türkiye” araştırmasında “Türkiye'nin Süper Markaları” listesine girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın 90 ülkesinde bağımsız marka değerlendirme kuruluşu olarak çalışmalarını sürdüren Superbrands International ile birlikte 2005'ten bu yana “Türkiye'nin Süper Markaları”nı belirleyen Superbrands Türkiye Organizasyonu bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Koçtaş, araştırmada Türkiye'nin süper markalarından biri olmayı başardı.

Araştırmada, 3 bin 864 marka belirlenen kriterlere göre değerlendirildi. Bu süreçte 1267 marka “Süper Marka” adayı olarak seçildi.

Ardından, bağımsız sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonrası ilk 300 marka, “NielsenIQ” tarafından halk oylamasına sunuldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen tüketici görüşmeleri sonucunda, halk tarafından verilen puanlarla en yüksek skoru alan 150 marka “Türkiye'nin Süper Markaları” arasına girmeye hak kazandı. Koçtaş, bu listeye girerek müşteri odaklı hizmet anlayışını ve marka gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.

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