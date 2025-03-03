Koçtaş, Superbrands’ın “Türkiye’nin Süper Markaları” listesinde yer aldı haberi

Koçtaş, Türkiye'nin prestijli markalarının belirlendiği “Superbrands Türkiye” araştırmasında “Türkiye'nin Süper Markaları” listesine girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın 90 ülkesinde bağımsız marka değerlendirme kuruluşu olarak çalışmalarını sürdüren Superbrands International ile birlikte 2005'ten bu yana “Türkiye'nin Süper Markaları”nı belirleyen Superbrands Türkiye Organizasyonu bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Koçtaş, araştırmada Türkiye'nin süper markalarından biri olmayı başardı.

Araştırmada, 3 bin 864 marka belirlenen kriterlere göre değerlendirildi. Bu süreçte 1267 marka “Süper Marka” adayı olarak seçildi.

Ardından, bağımsız sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonrası ilk 300 marka, “NielsenIQ” tarafından halk oylamasına sunuldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen tüketici görüşmeleri sonucunda, halk tarafından verilen puanlarla en yüksek skoru alan 150 marka “Türkiye'nin Süper Markaları” arasına girmeye hak kazandı. Koçtaş, bu listeye girerek müşteri odaklı hizmet anlayışını ve marka gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.