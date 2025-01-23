KTSO Başkanı Ilık, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Ilık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, “Roketsan, Lifebox ve Sony” katkılarıyla hazırlanan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

“Özgür Suriye” kategorisinde Hesham Elsherif'in “Özgürlük Kulesi”, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Lukas Kabon'un “Kurtarılan Can” fotoğrafını tercih eden Ilık, “Haber” kategorisinde Ashraf Amra'nın “Masumiyet” fotoğrafını oyladı.

“Günlük Hayat” kategorisinde İsa Terli'nin “7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule”, fotoğrafını seçen Ilık, “Spor” kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın “Abluka” fotoğrafını tercih etti.

Seçim yaparken zorlandığını ifade eden Ilık, seçkide yer alan fotoğrafların her birinin ayrı öyküsünün olduğunu kaydetti.

Ilık, Anadolu Ajansı personeline çalışmalarında başarı diledi.