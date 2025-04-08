Lapseki’de genç gıda denetçisi projesinin protokolü imzalandı haberi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde genç gıda denetçisi projesinin protokolü imzalandı.

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki protokol, Lapseki kaymakamlığı 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İmzalanan gıda denetçisi projesi protokolü kapsamında Lapseki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 5 ortaokuldan 10 öğrenciye, Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince gıda güvenliği ve hijyen konularında eğitim verildi. Öğrenciler, bu kapsamda okullarındaki kantinlerde gıda ve hijyene yönelik denetimler yapacak.

İlçe Kaymakamı Emre Öztürk, programın sonunda öğrenciler için hazırlanan özel yelek ve kimlik kartlarını verdi.