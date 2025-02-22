Lapseki’de MHP İlçe Teşkilatı Fırat Yılmaz Çakıroğlu için mevlit okuttu haberi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde MHP İlçe Teşkilatı, Ege Üniversitesinde 10 yıl önce öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için mevlit okuttu.
MHP Lapseki İl Başkanlığı'ndaki Çakıroğlu anısına düzenlenen programa AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Sevinç, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen ile partililer katıldı.
Evran ile Sevinç, mevlit okunmasının ardından birer konuşma yaptı.
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