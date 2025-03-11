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Cam ve porselenleri sanat eserine dönüştürüyorlar haberi
Her yıl 18 Mart’ta yaptığı bağışlarla “Senede Bir Gün” kampanyasına ilham verdi haberi
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Tarım sigortası sisteminin Arnavutluk’ta kurulmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi haberi
Kabe taşı ve örtüsü ramazanda Eski Cami’nin ziyaretçi sayısını artırdı haberi
Bilişim Vadisi’nin 2025 hedefi globale açılmak haberi
Musiki Eğitim Vakfı, tasavvuf müziği konseri verdi haberi
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Letonyalı sanatçı Egils Silins, “Uçan Hollandalı” operası için İstanbul’a gelecek haberi

İSTANBUL (AA) - Letonyalı bas bariton Egils Silins, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen "Uçan Hollandalı" (Der fliegende Holländer) operasında sanatseverlerin karşısında olacak.Sanatçı, Richard Wagner'in ilk başyapıtı olarak n...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Letonyalı sanatçı Egils Silins, “Uçan Hollandalı” operası için İstanbul’a gelecek haberi

Letonyalı bas bariton Egils Silins, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen “Uçan Hollandalı” (Der fliegende Holländer) operasında sanatseverlerin karşısında olacak.

Sanatçı, Richard Wagner'in ilk başyapıtı olarak nitelendirilen ve efsanevi bir hikayeyi anlatan eserin 25 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek gösteriminde sahnede olacak.

Dünyanın önde gelen opera sahnelerinde, başarılı performanslara imza atan Silins, Sebastian Welker'in rejisiyle sahnelenen operada, Der Hollander'i yorumlayacak.

İlk kez 1843'te Dresden'deki Königliches Hoftheater'da sahnelenen eserin konusu kısaca şöyle:

“Uçan Hollandalı, denizlerde sonsuza kadar tüm mürettebatı ile lanete uğramış hayalet gemisiyle dolaşmaya mahkum edilmiş, gerçek aşkı arayan bir kaptandır. Yedi yılda bir karaya çıkmasına izin verilen denizciyi ancak bir kadının aşkı kurtaracaktır. Onunla evlenip sonra da ona ihanet eden her kadın onun lanetine uğramıştır. Bu sefer, yedi yılı dolduğunda bir Norveç köyünün hemen dışında karaya ayak basar. Burada Daland adında bir adamla tanışır ve ona bir gecelik konaklama karşılığında altın ve mücevher verdikten sonra Daland'ın bir kızı olduğunu öğrenir. Senta adındaki bu kız, onu içinde bulunduğu kötü durumdan kurtaracak mükemmel aşk olabilecek midir?”

İbrahim Yazıcı yönetimindeki İDOB Orkestrası ile Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB Korosunun da sahnede olacağı gösterinin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını Yakup Çartık, koreografisini ise Emre Karaca yaptı.

Eser 22, 25 Mart ve 5 Nisan'da sahnelenecek.

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