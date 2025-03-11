Letonyalı sanatçı Egils Silins, “Uçan Hollandalı” operası için İstanbul’a gelecek haberi

Letonyalı bas bariton Egils Silins, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen “Uçan Hollandalı” (Der fliegende Holländer) operasında sanatseverlerin karşısında olacak.

Sanatçı, Richard Wagner'in ilk başyapıtı olarak nitelendirilen ve efsanevi bir hikayeyi anlatan eserin 25 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek gösteriminde sahnede olacak.

Dünyanın önde gelen opera sahnelerinde, başarılı performanslara imza atan Silins, Sebastian Welker'in rejisiyle sahnelenen operada, Der Hollander'i yorumlayacak.

İlk kez 1843'te Dresden'deki Königliches Hoftheater'da sahnelenen eserin konusu kısaca şöyle:

“Uçan Hollandalı, denizlerde sonsuza kadar tüm mürettebatı ile lanete uğramış hayalet gemisiyle dolaşmaya mahkum edilmiş, gerçek aşkı arayan bir kaptandır. Yedi yılda bir karaya çıkmasına izin verilen denizciyi ancak bir kadının aşkı kurtaracaktır. Onunla evlenip sonra da ona ihanet eden her kadın onun lanetine uğramıştır. Bu sefer, yedi yılı dolduğunda bir Norveç köyünün hemen dışında karaya ayak basar. Burada Daland adında bir adamla tanışır ve ona bir gecelik konaklama karşılığında altın ve mücevher verdikten sonra Daland'ın bir kızı olduğunu öğrenir. Senta adındaki bu kız, onu içinde bulunduğu kötü durumdan kurtaracak mükemmel aşk olabilecek midir?”

İbrahim Yazıcı yönetimindeki İDOB Orkestrası ile Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB Korosunun da sahnede olacağı gösterinin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını Yakup Çartık, koreografisini ise Emre Karaca yaptı.

Eser 22, 25 Mart ve 5 Nisan'da sahnelenecek.