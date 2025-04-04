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Lexus’ta üst düzey atama haberi

İSTANBUL (AA) - Lexus Operasyonlar Direktörlüğü görevine Gözde Yurtsal getirildi.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus'un Türkiye'de faaliyete başladığı 2016'dan bu yana, markaya farklı rollerde katkıda bulanan Yurtsal, 2021'den bu yana...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Lexus’ta üst düzey atama haberi

Lexus Operasyonlar Direktörlüğü görevine Gözde Yurtsal getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus'un Türkiye'de faaliyete başladığı 2016'dan bu yana, markaya farklı rollerde katkıda bulanan Yurtsal, 2021'den bu yana Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı.

Otomotiv sektöründe 15 yıllık deneyime sahip olan Yurtsal, 2010'da başlatılan yetenek programı Future Leaders (Geleceğin Liderleri) ile Lexus'a katılarak şirketin farklı organizasyonlarında çeşitli deneyimler edindi.

1985'te Ankara'da doğan Yurtsal, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesinde işletme alanında MBA derecesine sahip oldu.

Premium otomobil sektöründe tüm dünyada en hızlı büyüyen markalardan biri olan Lexus'un Türkiye'deki büyümesine katkı sağlamaya devam edecek olan Gözde Yurtsal, gelecek dönemde markanın başarılarına yenilerini eklemek üzere görevine başladı.

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