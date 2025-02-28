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Edremit’te ilkokul öğrencileri tiyatro oyunu izledi haberi
Logo Yazılım, 2024’te 363 milyon lira net kar elde etti haberi
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Logo Yazılım, 2024’te 363 milyon lira net kar elde etti haberi

- Logo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Buğra Koyuncu: - "Ürün geliştirme süreçlerimizdeki bütünleşik yeni çalışma modelimizin, operasyonel verimliliğimize olumlu etkilerini görmeye başladık"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Logo Yazılım, 2024’te 363 milyon lira net kar elde etti haberi

Logo Yazılım, 2024'te yüzde 94 artışla 363 milyon lira net kar elde ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, 2024 yılına ilişkin enflasyon düzeltmesi içeren finansal sonuçlarını paylaştı.

Küresel düzeyde zorlu makroekonomik koşullara rağmen güçlü büyüme ve karlılığa odaklanan Logo Yazılım, geçen sene satış gelirlerini 2023'e oranla reel olarak yüzde 30 artırarak 4 milyar 84 milyon liraya yükseltti.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK), önceki yıla göre reel olarak yüzde 69 oranında artarak, 1 milyar 523 milyon liraya ulaştı. Net kar ise yüzde 94 reel büyüme kaydederek 363 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Logo Yazılım'ın Romanya'daki iştiraki Total Soft'taki hisse oranını azaltma kararı doğrultusunda, geçen yıl sonu finansallarındaki Romanya faaliyetleri, sadece net dönem karına dahil edildi. Satış gelirleri ve FAVÖK seviyesinde ise yalnızca Türkiye operasyonlarının performansı yer aldı.

Şirketin tekrarlayan ve bulut gelirlerinin, toplam faturalanan gelirler içindeki pay artışı, geçen yıl da devam etti. Tekrarlayan gelirler, önceki yıla göre yüzde 21 artış kaydederek toplam faturalanan gelirler içindeki payını yüzde 80'e çıkardı. Bulut gelirlerinde yüzde 26 oranında büyüme elde edilirken, faturalanan gelirler içindeki payı da yüzde 46 olarak kaydedildi.

Logo Yazılım, 2024'te kurumsal uygulama yazılımları ve e-dönüşüm servisleri segmentinde toplam 11 bin 600 yeni müşteri kazandı. Operasyonel giderlerini büyüme eğilimlerine göre yöneten şirket, verimlilikte artış elde etti.

– “Başarılı bir yılı geride bıraktık”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) Buğra Koyuncu, küresel belirsizliklere rağmen Logo Yazılım olarak başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Koyuncu, “Mevcut müşterilerimizin ilave harcamaları ve yeni müşteri kazanımının yanı sıra hem bulut hem de tekrarlayan gelirlerde elde ettiğimiz artış, güçlü büyüme ve sürdürülebilir karlılık hedeflerimizi destekledi. Ürün geliştirme süreçlerimizdeki bütünleşik yeni çalışma modelimizin, operasyonel verimliliğimize olumlu etkilerini görmeye başladık. Servisleşme stratejimiz kapsamında müşteri deneyimi odağı ile uçtan uca hizmet veren bir bulut şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Artış
Büyüme
Gelirler
Kar
Yazılım

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