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“Yılın Kareleri” oylamasına katıldılar haberi
Lüleburgaz’da su ve katı atık ücretlerine yapılan zam protesto edildi haberi
Fuzul, “Kadın İstihdamında Lider Şirket” ödülünü aldı haberi
Kocaeli’de otobüs şoförüne eşinden sürpriz doğum günü kutlaması haberi
Kırklareli’nde Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezindeki çocuklara yangın eğitimi verildi haberi
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Kocaeli’de “Kaz Bayramı” kutlandı haberi
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Lüleburgaz’da su ve katı atık ücretlerine yapılan zam protesto edildi haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Lüleburgaz Belediyesince su ve katı atık ücretlerine uygulanan zam protesto edildi.Yeni Sanayi Sitesi Düğün Salonunda toplanan esnaflar "Lüleburgaz'da soygun var" pankartı açıp, slogan attı.Esnaflardan İbrahim Özde...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Lüleburgaz’da su ve katı atık ücretlerine yapılan zam protesto edildi haberi

Kırklareli'nde Lüleburgaz Belediyesince su ve katı atık ücretlerine uygulanan zam protesto edildi.

Yeni Sanayi Sitesi Düğün Salonunda toplanan esnaflar “Lüleburgaz'da soygun var” pankartı açıp, slogan attı.

Esnaflardan İbrahim Özdemir, yaptığı konuşmada suyun en temel yaşamsal ihtiyaç olduğunu belirtti.

Su ücretlerine çok fazla zam yapıldığını ileri süren Özdemir, yapılan zamların makul seviyeye düşürülmesini talep ettiklerini kaydetti.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

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