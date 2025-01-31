Lüleburgaz’da su ve katı atık ücretlerine yapılan zam protesto edildi haberi

Kırklareli'nde Lüleburgaz Belediyesince su ve katı atık ücretlerine uygulanan zam protesto edildi.

Yeni Sanayi Sitesi Düğün Salonunda toplanan esnaflar “Lüleburgaz'da soygun var” pankartı açıp, slogan attı.

Esnaflardan İbrahim Özdemir, yaptığı konuşmada suyun en temel yaşamsal ihtiyaç olduğunu belirtti.

Su ücretlerine çok fazla zam yapıldığını ileri süren Özdemir, yapılan zamların makul seviyeye düşürülmesini talep ettiklerini kaydetti.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.