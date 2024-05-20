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Malkara’da Su Dolu Çukura Düşen Çocuk Kurtarıldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, su dolu bir çukura düşen çocuk, kurtarılıp hastaneye götürüldü.

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde su dolu çukura düşen çocuk, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Balabancık Mahallesi’nde bir evin bahçesinde oyun oynayan 11 yaşındaki H.B.G, tarım amaçlı kullanılan su dolu çukura düştü.

Durumu gören vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtardı.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, su dolu bir çukura düşen çocuk, kurtarılıp hastaneye götürüldü.

Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, daha sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

H.B.G’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili bahçe sahibi H.B, gözaltına alındı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Tekirdağ

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