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Maltepe’de trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası verildi haberi

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de trafiği tehlikeye düşüren taksi ve minibüs sürücüsüne 15 bin 587 lira ceza uygulandı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Caddesi'nde iki sürücünün tehlikeli araç kullandığına ilişkin görüntülerin sosyal ...