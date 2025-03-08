Maltepe’de trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası verildi haberi

Maltepe'de trafiği tehlikeye düşüren taksi ve minibüs sürücüsüne 15 bin 587 lira ceza uygulandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Caddesi'nde iki sürücünün tehlikeli araç kullandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Plaka bilgilerinden tespit edilen minibüsün sürücüsü F.B. ile ticari taksinin sürücüsü U.A. yakalandı.
Polis merkezine götürülen iki sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun “ters yönde ilerlemek”, “kırmızı ışık kurallarına uymamak” ve “saygısızca araç kullanmak” suçlarından 15 bin 587 lira idari ceza verildi.
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