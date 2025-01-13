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Manyas’ta çıkan yangında bir mesken kullanılamaz hale geldi
CHP’li Zeybek’ten Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’ın gözaltına alınmasına ait açıklama:
Sakarya’dan kısa kısa
Balıkesir’de “Vuslat Buluşmaları” konferansı gerçekleştirildi
Kocaeli’de Cedit Mahallesi’nde kentsel dönüşüm alanı genişliyor
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günay, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Çanakkale’nin yöresel lezzetleriyle hazırlanan pizza Avrupa’da altın madalya peşinde
Esenyurt’ta metrobüse binemeyen vatandaşlar boş gelen aracın önünü kesti
Balıkesir’e su deposunda mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı
İHH, geçen yıl 10 ülkede 44 kalıcı eser yaptı
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Manyas’ta çıkan yangında bir mesken kullanılamaz hale geldi

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Manyas’ta çıkan yangında bir mesken kullanılamaz hale geldi

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal mahallesi Eskimanyas'ta meydana gelen yangında bir konut büsbütün yandı.

Manyas'ın kırsal Eskimanyas Mahallesinde bu sabah saatlerinde elektrik kaçağından meydana geldiği belirtilen yangında ahşap mesken büsbütün yandı.

Ersin Gedik'e ilişkin ahşap meskende sabah mesken halkının işe gitmek için çıktıktan sonra çıktığı belirtilen yangın, Manyas ve Susurluk itfaiyeleri gurup amirliğinin müdahalesi ile söndğüsöndürüldü.

Yangın ile ilgili olarak Manyas Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

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