Manyas’ta çıkan yangında bir mesken kullanılamaz hale geldi

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal mahallesi Eskimanyas'ta meydana gelen yangında bir konut büsbütün yandı.

Manyas'ın kırsal Eskimanyas Mahallesinde bu sabah saatlerinde elektrik kaçağından meydana geldiği belirtilen yangında ahşap mesken büsbütün yandı.

Ersin Gedik'e ilişkin ahşap meskende sabah mesken halkının işe gitmek için çıktıktan sonra çıktığı belirtilen yangın, Manyas ve Susurluk itfaiyeleri gurup amirliğinin müdahalesi ile söndğüsöndürüldü.

Yangın ile ilgili olarak Manyas Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.