Manyas’ta fidanlar toprakla buluştu haberi

BALIKESİR(AA) – Balıkesir’in Manyas ilçesinde çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.
Manyas Yenimahalle de bulunan alanda Orman İşletme Şefliği işçilerince açılan çukurlara fıstık çamı, defne ve servi fidanları dikildi.
Nene Hatun Anaokulu öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte Manyas Orman İşletme Şefi Mustafa Şen, konuşma yaptı.
Etkinliğe, Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, Belediye Başkanı Ahmet Duru, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile anaokulu öğrencileri katıldı.
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