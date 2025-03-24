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Manyas’ta fidanlar toprakla buluştu haberi

BALIKESİR(AA) - Balıkesir’in Manyas ilçesinde çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.Manyas Yenimahalle de bulunan alanda Orman İşletme Şefliği işçilerince açılan çukurlara fıstık çamı, defne ve servi fidanları dikildi.Nene Hatun Anaokulu öğrencilerinin d...