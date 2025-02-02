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Marmara Denizi’nin Adalar bölgesinde müsilaj görülmeye devam ediyor haberi
Yalova’da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 5 şüpheli adliyede haberi
Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi haberi
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Bilecik’te kamyona arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi geçen yıl 1 milyon 825 bin hastaya hizmet verdi haberi
Böceklerin kışı canlı geçirmesi tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor haberi
Karadenizli kadınlar yöresel kıyafetleriyle Tekirdağ’da şenliklere renk katıyor haberi
Lüleburgaz’da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Ümraniye’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 minibüs şoförüne para cezası uygulandı haberi
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Marmara Denizi’nin Adalar bölgesinde müsilaj görülmeye devam ediyor haberi

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nde 2021'den bu yana belirli aralıklarla ortaya çıkan müsilaj, Adalar ilçesinin kıyı kesimlerinde yeniden görülmeye başladı."Deniz salyası" olarak da bilinen müsilaj, özellikle Kınalıada, Burgazada ve Heybeliada'...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Marmara Denizi’nin Adalar bölgesinde müsilaj görülmeye devam ediyor haberi

Marmara Denizi'nde 2021'den bu yana belirli aralıklarla ortaya çıkan müsilaj, Adalar ilçesinin kıyı kesimlerinde yeniden görülmeye başladı.

“Deniz salyası” olarak da bilinen müsilaj, özellikle Kınalıada, Burgazada ve Heybeliada'da yoğunlaştı. Müsilaj, liman bölgelerinde ve teknelerin bağlı olduğu balıkçı barınaklarında yayılım gösteriyor.

Limana yakın bazı noktalarda öbekler halinde görülen müsilajı temizleme çalışması da yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSTAÇ ekipleri, Heybeliada'da deniz yüzeyindeki müsilajı temizlik çalışması yürütüyor.

Anadolu Ajansı ekiplerince, Marmara Denizi'nin Adalar bölgesindeki müsilaj dronla görüntülendi. Görüntülere göre, özellikle kıyı kesimlerinde etkili olan müsilaja Büyükada'da rastlanmazken, diğer adalarda ise yer yer etkisini sürdürüyor.

Müsilaj

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