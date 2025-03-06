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Masko Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Mutlu yeniden seçildi haberi
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Masko Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Mutlu yeniden seçildi haberi

- Mehmet Mutlu: - "Yeni dönemde Masko'nun tanıtımı için yurt dışı çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Tek amacımız Masko'yu dünya markası haline getirmek"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Masko Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Mutlu yeniden seçildi haberi

​​​​​​​ Masko Mobilya Kenti Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, yeniden bu göreve seçildi.

Masko'dan yapılan açıklamaya göre, sektörde faaliyet gösteren üretici, ihracatçı ve perakendecileri bir araya getiren mobilya kentinin yeni yönetimi belirlendi.

Yaklaşık 800 mağazanın bulunduğu Masko'nun seçimli olağan genel kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı seçimde 486 oy kullanılırken, mevcut başkan Mehmet Mutlu 280 oyla yeniden bu göreve seçildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Masko Mobilya Kenti Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, 7 yıldır Masko'nun yönetiminde bulunduklarını belirterek, kronik problemleri çözüme kavuşturduklarını bildirdi.

Mutlu, “Hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdik. Üyelerimiz ve esnafımızla sürekli iletişim halinde kalarak onların sorunlarını çözme noktasında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bize duyulan güveni boşa çıkarmadığımız için mutluyuz. Oy veren veya vermeyen herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

– “Amacımız Masko'yu dünya markası haline getirmek”

Mutlu, Türkiye'nin en büyük problemlerinden birinin ara eleman ve çırak yetiştirme sorunu olduğunu belirterek, bu alanda bir mesleki eğitim okulu açma planlarının olduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili gerekli protokollerin imzalandığını kaydeden Mutlu, “Bu girişim sadece Masko'ya değil, tüm sektöre fayda sağlayacak. Gençleri sektöre kazandırmak ve kalifiye eleman açığını kapatmak için önemli bir adım olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Mutlu, yeni dönemde Masko'nun tanıtımı için yurt dışı çalışmalarına ağırlık vereceklerinin altını çizerek, “Tek amacımız Masko'yu dünya markası haline getirmek. Bu vizyonla çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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