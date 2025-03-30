“Mavi Vatan”ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında haberi

ŞAHİN OKTAY – Türk Deniz Kuvvetlerinin havadaki gözü ve gücü olan deniz hava personeli, görevlerini Ramazan Bayramı'nda da kesintisiz sürdürüyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının stratejik unsuru olarak hizmet eden deniz karakol uçakları, Türkiye'nin gökyüzündeki gücüne güç katıyor.

“Mavi Vatan”ın kontrolü ve korunması için önemli olan deniz karakol uçakları, görevlerine bayramda da devam ediyor.

Deniz Hava Komutanlığı bünyesindeki 301'inci Deniz Hava Filo Komutanlığında görevli uçuş ekibinin TCB 752 kuyruk numaralı deniz karakol uçağıyla yaptığı keşif ve gözetleme uçuşu, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Bayramı görev başında karşılayan deniz havacılar, uçuş öncesi brifinginde, görevi ve son hava durumunu gözden geçirdi.

– Uçuş ekibi, uçak bakım personelinin bayramını kutladı

Kalkış hazırlıklarının tamamlanmasının ardından uçağa binmek üzere uçak park sahasına giden uçuş ekibi, uçağı göreve hazırlayan ve kendilerini uğurlayan bakım personelinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığından havalanan ekip, Batı Karadeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirdi.

Kendilerini “Mavi vatanın yılmaz bekçileri” ve “İki mavinin çelik kanatları” olarak tanımlayan Türk deniz havacıları, her türlü görevi yer ve zaman ayırt etmeksizin icra etmek için hazır bekliyor.