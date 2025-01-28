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Başakşehir’de aynı caddede İETT otobüslerinin karıştığı 2 ayrı kaza meydana geldi haberi
IBS Sigorta’dan Kaliforniya’daki yangınların sigorta sektöründeki etkisine ilişkin değerlendirme haberi
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı haberi
AA’nın “Yılın Kareleri” oylaması devam ediyor haberi
Edirne ve Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi
Balıkesir’de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı haberi
Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yeni yılın hedefleri belirlendi haberi
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı haberi
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Medipol’den yumurta tüketiminin alzaymır üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirme haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Medipol’den yumurta tüketiminin alzaymır üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirme haberi

İSTANBUL (AA) – Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, yumurta tüketiminin hafızayı güçlendirdiğini ve alzaymır hastalığına yakalanma riskini azaltmada yararlı olabileceğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hanoğlu, alzaymır ve yumurta tüketimi arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

Yumurta tüketiminin beyin sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel çalışmaların arttığını aktaran Hanoğlu, “Son dönemde yapılan araştırmalar, yumurta tüketiminin alzaymır hastalığının ortaya çıkışını geciktirebileceğini destekliyor. Özellikle, yumurtanın içerdiği kolin maddesi, hafızayı ve bilişsel işlevleri destekleyen önemli bir bileşen olarak dikkat çekiyor.” ifadelerini kullandı.

Hanoğlu, yumurtanın yüksek kolesterol içeriği nedeniyle geçmiş dönemde sağlık açısından olumsuz olarak değerlendirilmesine rağmen günümüzde bu durumun değiştiğini aktardı.

Yumurtanın sadece bir besin kaynağı olarak görülmemesi gerektiğini, kalp ve beyin sağlığı açısından faydaları bulunduğunu kaydeden Hanoğlu, dengeli bir diyette yumurtaya yer verilmesi gerektiğine değindi.

Yumurta gibi besinlerin, diyetisyen tarafından planlanan beslenme programı içinde tüketilmesi gerektiğini aktaran Hanoğlu, “Fiziksel egzersizler de diyete eklenmeli. Çünkü bedensel sağlık, zihinsel sağlığı da doğrudan etkileyen önemli bir faktör. Dengeli bir diyet ve fiziksel aktivite, yaşlı bireylerde sağlıklı yaşlanma için temel unsurlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Hanoğlu
Yumurta

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