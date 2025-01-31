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Medipol’ün idrar numunesi almayı kolaylaştıran bebek bezi 20’den fazla ülkeye ihraç ediliyor haberi

- Medipol Sağlık Grubundan Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün: - "Yeni bebek bezimiz, normal bir bez gibi takılıyor ve 15-20 dakika içinde sağlıklı bir orta akım idrar numunesi alınabiliyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Medipol’ün idrar numunesi almayı kolaylaştıran bebek bezi 20’den fazla ülkeye ihraç ediliyor haberi

Medipol Sağlık Grubundan Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, geliştirdiği 0-2 yaş arası bebeklerden idrar numunesi alınmasını kolaylaştıran bebek bezinin yoğun ilgi gördüğünü, iki yıl içinde 20'den fazla ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

Gruptan yapılan açıklamada göre, Prof. Dr. Akgün tarafından geliştirilen ve üç yıl önce patenti alınıp iki yıl önce ticarileştirilen özel bebek bezinin ihraç edildiği ülkeler arasında Amerika, Rusya, Polonya, Bulgaristan, Macaristan, Özbekistan, Burkina Faso, Umman ve Moritanya yer alıyor.

Ürün, bebeklerden güvenilir ve yan etkisiz şekilde idrar numunesi alınmasını sağlayarak aileler ve sağlık çalışanları için önemli bir kolaylık sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akgün, özellikle 0-2 yaş grubundaki bebeklerden idrar numunesi alınmasının zor bir süreç olduğunu vurguladı.

Akgün, “Bu süreçte ya mesaneye iğneyle girişim yapılmak zorunda kalınıyor ya da sonda uygulaması gerekiyor. Bu işlemler hem bebeğe rahatsızlık veriyor hem de bazı komplikasyon risklerini taşıyor. Yeni bebek bezimiz, normal bir bez gibi takılıyor ve 15-20 dakika içinde sağlıklı bir orta akım idrar numunesi alınabiliyor. Bez, doğruluğu yüksek sonuçlar veriyor ve herhangi bir yan etki riski taşımıyor.” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalarda bebek bezinin geleneksel yöntemlere göre daha düşük yanlış pozitiflik oranına sahip olduğunu aktaran Akgün, “Yaptığımız prototip çalışmalarda yanlış pozitif oranı yüzde 3 civarındayken, klasik yöntemlerde bu oran yüzde 10'a kadar çıkabiliyor. Özellikle ilk idrarı emen özel bir tabaka ve genital bölgenin temassız kalmasını sağlayan dizayn ile bu riskler azaltıldı.” bilgisini paylaştı.

Akgün, olumlu geri dönüşler alındığını, hekimler ve aileler tarafından ürünün çok beğenildiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Aileler ve doktorlar üründen çok memnunlar. Bebeklere eski yöntemle uygulanan idrar torbaları, çocukların idrar yapmasını engelleyebiliyordu. Ancak, bu bez sayesinde, bebeklerin idrar tutma sorunu da çözülmüş oldu. Ayrıca, torbanın aksine istenmeyen ilk idrarın özel bir emici tabaka tarafından hemen emilmesi, analiz için en uygun orta akım idrar numunesinin elde edilmesini sağlıyor.”

Bebek
Bez
İdrar

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