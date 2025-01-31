Medya yöneticileri ve haber spikerleri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

İstanbul'da bulunan bazı medya kuruluşlarının yöneticileri ve haber spikerleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Medya yöneticileri ve haber sunucuları, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2024 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Günlük Hayat” ve “Spor” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Demirören Medya TV Grup Başkanı ve CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, “Özgür Suriye” kategorisinde Hüseyin Nasır'ın “Savaşçı”, “Haber”de Murat Şengül'ün “Hayat devam edecek”, “Doğal Yaşam ve Çevre”de Hussain Ali'nin “Çamur deryası”, “Günlük Hayat”ta İsa Terli'nin “7 tepe, 5 minare, 1 kule”, “Spor”da Adem Kutucu'nun “Ata sporu” başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Seçkide görsel dili kuvvetli fotoğrafların yer aldığını belirten Yancı, seçmekte zorlandığı fotoğrafların 2024'ün özeti olduğunu ifade etti.

Yancı, “Mesela 'Hayat devam ediyor' diye bir kare var, onu çok beğendim. Bütün her şeyi tek karede o kadar çıplak anlatıyor ki hiçbir söze gerek kalmıyor. Zaten fotoğrafın dili, gücü burada. Aslında saatlerce konuşarak anlatamayacağın şeyi, bir kareyle anlatabiliyorsun.” dedi.

– “Kendini geliştiren ve kalitesini arttıran bir yapı”

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Özgür ülkede ilk namaz”, “Haber”de Ali Atmaca'nın “Her yer Filistin”, “Doğal Yaşam ve Çevre”de Mert Alper Derviş'in “Zor imtihan”, “Günlük Hayat”ta Ahmet Okatalı'nın “Görkemli gece”, “Spor”da Oğuz Yeter'in “Gol sevinci” başlıklı fotoğrafını oyladı.

Yaklaşık 30 yıllık meslek hayatında AA'daki değişimi gözlemlediğini söyleyen Özkök, “Düşünsenize, bir şeye mecbursunuz ve o mecbur olduğunuz şey giderek kendini geliştiren ve kalitesini arttıran bir yapıya dönüşüyor.” ifadesini kullandı.

Özkök, ortaya koyduğu çalışmalarla uluslararası muhataplarının kalitesinin üstüne çıkan AA'nın, hakikat ve doğruluk ilkelerinden taviz vermediğini, bunun en yakın örneğinin de İsrail'in Gazze'deki katliamları olduğunu dile getirdi.

AA'nın yurt dışı merkezli ajansların ve kurumların uluslararası alanda oluşturduğu medya tekelini kırdığını kaydeden Özkök, “İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamların dünyaya duyurulmasında Anadolu Ajansının üstlendiği rol, bir asrı aşan tarihindeki en şerefli dönemdir. Ortaya çıkardıkları eserler en şerefli eserleridir. Bu eserlere imza atan meslektaşlarım, yönetici arkadaşlarım, Anadolu Ajansı tarihine adları şerefle yazılacak insanlarsınız. Bunun altını özellikle kalın kalın çizmek istiyorum.” diye konuştu.

Özkök, “Sektörden biri olarak değil, bu ülkenin nüfus kağıdını taşıyan biri olarak söylüyorum, 'Biz de yapabiliyormuşuz' özgüveni kazandırmış olması, Anadolu Ajansının yerini bizde çok ayrı kılıyor.” dedi.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Halk, bayrak, özgürlük”, “Haber”de Ali Jadallah'ın “O bakış”, “Doğal Yaşam ve Çevre”de Adsız Günebakan'ın “Armut piş”, “Günlük Hayat”ta Lokman Vural Elibol'un “Sis altında”, “Spor”da ise Samir Jordamovic'in “Gece atlayışı” başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Şendir, “İnsanların telefonlarındaki kamerayla kendilerini garip garip şekillere soktuğu, hiç kimsenin aslında yaşamadığı bir dünyayı teşhir etmeye çalıştığı bir dünya düzleminde foto muhabirleri tek bir karede bize yaşamı özetliyorlar.” diye konuştu.

– “2024'ü anlatan en iyi kaynak”

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman, “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Özgür ülkede ilk namaz”, “Haber”de Ali Jadallah'ın “Geriye kalan”, “Doğal Yaşam ve Çevre”de Borja Abargues'in “Yürüyüş manzarası”, “Günlük Hayat”ta Osmancan Gürdoğan'ın “Madenciler”, “Spor”da Ahmet İzgi'nin “Azimle gelen” fotoğrafını seçti.

Seçkinin 2024 yılını anlatan en iyi kaynak olduğunu ifade eden Akman, Suriyelilerin özgürlüklerine kavuştuğu yıl olması nedeniyle “Özgür Suriye” kategorisinin ve bu alandaki “Özgür ülkede ilk namaz” başlıklı fotoğrafın ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Favori fotoğraflarını seçerken zorlandığını belirten Akman, “Seçim yaparken fotoğrafın tekniği, kalitesi ve estetik duruşundan çok içeriğiyle ilgilendim ve seçimlerimi o çerçevede yaptım.” dedi.

A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen, “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “İsmi silinirken”, “Haber”de Barış Seçkin'in “Dış işleri”, “Doğal Yaşam ve Çevre”de Şebnem Coşkun'un “Buzun üstünde, suyun altında”, “Günlük Hayat”ta Osmancan Gürdoğan'ın “Madenciler”, “Spor”da Gökhan Balcı'nın “Şükür” başlıklı fotoğrafını beğendi.

AA'nın global yayın ağına sahip olduğuna vurgu yapan Çimen, “Anadolu Ajansı, Reuters ve AP gibi dünyada kendini ispat etmiştir. Hatta birçok yerde onlardan daha iyi yayınlar yapıyor, bizi bilgilendiriyor, oralarda öncü oluyor.” dedi.

– Haber spikerlerinin seçtikleri

TRT Haber'de “Gece Bakışı” isimli haber programını sunan Fuat Kozluklu, “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “İsmi silinirken”, “Haber”de Ali Jadallah'ın “Evi terk ederken”, “Günlük Yaşam ve Çevre”de Nurettin Boydak'ın “Hayat damarları”, “Günlük Hayat”ta Cem Özdel'in “Namaz vakti”, “Spor”da da Cem Özdel'in “Dalgalar arasında” fotoğraflarından yana oy kullandı.

Habertürk Televizyonu'nda program sunan Faruk Aksoy, “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Hapishane içi”, “Haber”de Murat Şengül'ün “Yeniden başlamak lazım”, “Doğal Yaşam ve Çevre”de Gerald Anderson'un “Gergerdan ve bakıcısı”, “Günlük Hayat”ta Cem Tekkeşinoğlu'nun “Pamuk şekerci”, “Spor”da Hakan Akgün'ün “Kartallar” isimli fotoğrafını oyladı.

Ülke TV spikerlerinden Ebru Bozdoğan, “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Yüzsüz”, “Haber”de Murat Şengül'ün “Yeniden başlamak lazım”, “Doğal Yaşam ve Çevre”de Nurettin Boydak'ın “Hayat damarları”, “Günlük Hayat”ta Şebnem Coşkun'un “Dostlarla yolculuk”, “Spor”da Doğukan Keskinkılıç'ın “Kar topu” fotoğraflarına oy verdi.

TVNET Ana Haber spikeri Cüneyt Özdemir, “Özgür Suriye” kategorisinde Hesham Elsherif'in “Özgürlük kulesi”, “Haber”de Özkan Bilgin'in “Gece nöbeti”, “Doğal Yaşam ve Çevre”de Tahsin Ceylan'ın “Diş sağlığı”, “Günlük Hayat”ta Lokman Vural Elibol'un “Sel eğlencesi”, “Spor”da Mustafa Yalçın'ın “Havada asılı” fotoğrafını seçti.

Ülke TV'de “Akşama Doğru” programını sunan Arzu Yıldırım Şenlik, “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Yüzsüz”, “Haber”de Mostafa Alkharouf'un “Habercilik ayaklar altında”, “Doğal Yaşam ve Çevre”de Costas Baltas'ın “Kanıksamış”, “Günlük Hayat”ta Şebnem Coşkun'un “Dostlarla yolculuk”, “Spor”da Gökhan Balcı'nın “Şükür” isimli fotoğrafını beğendi.

Habertürk TV sunucusu Ela Rümeysa Cebeci, “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Listeler”, Haber”de Ali Atmaca'nın “Her yer Filistin”, “Doğal Yaşam ve Çevre”de Lukas Kabon'un “Kurtarılan can”, “Günlük Hayat”ta Ahmet Okatalı'nın “Görkemli gece”, “Spor”da ise Oğuz Yeter'in “Gol sevinci” fotoğrafını tercih etti.