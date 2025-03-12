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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünün teması “Yüz Onun” olarak belirlendi haberi
Pendik’te iş yerinde horoz dövüştürülmesine ilişkin 14 kişi yakalandı haberi
Bursa’da silahla bacağından vurulan lise öğrencisi tedaviye alındı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Boyner, “İndirim Korumalı Alışveriş” uygulamasıyla müşterilerini fiyat değişimlerine karşı koruyacak haberi
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılında kabri başında anıldı haberi
Deniz Portföy ve Oxtech Ventures’tan sosyal girişim Fazla’ya stratejik yatırım haberi
Ayvacık’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı haberi
Kocaeli ve Karabük’te “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” haberi
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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılında kabri başında anıldı haberi

İSTANBUL (AA) - Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.Türk milletinin özgürlük mücadelesinde milli ve manevi cephenin güçlenmesine omuz veren İstiklal...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılında kabri başında anıldı haberi

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.

Türk milletinin özgürlük mücadelesinde milli ve manevi cephenin güçlenmesine omuz veren İstiklal Marşı şairi Ersoy için yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş tarafından başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere İstiklal mücadelesinin tüm kahramanları ve şehitler için dua edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül ile protokol üyeleri, Ersoy'un kabrine karanfil bıraktı.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt ile öğrenciler katıldı.

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