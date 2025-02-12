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TEMSA son 4 yılda cirosunu 20 katına çıkardı haberi
Mitsubishi Electric “Legendera” klima serisiyle enerji verimliliği sunuyor haberi
Fatih’te cami müştemilatında çıkan yangın söndürüldü haberi
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Mitsubishi Electric “Legendera” klima serisiyle enerji verimliliği sunuyor haberi

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, "Good Design" tasarım ödülü sahibi ve yapay zeka destekli Legendera klima serisiyle tüketicilerin ihtiyaçlarını en verimli şekilde sağlıyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Legendera serisi, farklı t...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Mitsubishi Electric “Legendera” klima serisiyle enerji verimliliği sunuyor haberi

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, “Good Design” tasarım ödülü sahibi ve yapay zeka destekli Legendera klima serisiyle tüketicilerin ihtiyaçlarını en verimli şekilde sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Legendera serisi, farklı tarz ve zevklere yönelik dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.

“Duru Beyaz”, “İnci Beyazı”, “Yakut Kırmızısı” ve “Kuzguni Siyah” renk alternatiflerine sahip olan Legendera klimalar, 19 Desibel (dB) ses seviyesi ile ses kirliliği yaratmıyor, gece modunda kullanıldığında ise dış ünite ses seviyesi 3 dB daha düşüyor.

Legendera serisi klimalar, yapay zeka yazılıma sahip “3D i-See Sensör” sayesinde bulundukları mekanı ihtiyaç doğrultusunda verimli şekilde soğutuyor veya ısıtıyor. Sensör mekanı tarayarak duvar ve zemin sıcaklığını algılıyor, kullanım bölgelerini ve yoğunluğunu tespit ediyor.

Kullanıcı tercihine bağlı olarak iklimlendirilen havanın mekan içinde öncelikle ve yoğun olarak kişilerin daha fazla zaman geçirdiği alanlara yönlendirilmesini sağlayan Legendera serisi klimalar, düşük enerjiyle yüksek konfor sunuyor ve mekanda farklı sıcaklıklardan dolayı oluşabilecek rahatsız edici durumları ortadan kaldırıyor.

– Isı kaybını ortadan kaldırarak elektrik tüketiminin azalmasına katkı

3 boyutlu analiz yapabilen klimalar, ortamda insan olup olmadığını, varsa nerede olduğunu algılayarak hava akışının insanlara doğrudan nüfuz etmesini önlüyor.

Klimaların birbirinden bağımsız hareket edebilen ve odada bulunan kişilerin konfor seviyesine göre ayarlanabilen yatay kanatları ve dikey kanatçıkları da hava akış kontrolünün kişisel ihtiyaçlar ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda bağımsız olarak yapılabilmesini sağlıyor.

Legendera klima serisi, kullanıcı tercihine bağlı olarak, odada kimse olmadığını algıladığında 10 dakika sonra otomatik olarak enerji tasarrufu moduna geçiyor. Bir saat sonunda mekanda hala insan olmadığını tespit ederse, yeniden insan tespit edene kadar ultra tasarruf moduna geçiyor ya da otomatik olarak kapanıyor.

Böylece Legendera klimalar, gereksiz alanların soğutulması veya ısıtılması için harcanacak ısı kaybını ortadan kaldırarak elektrik tüketiminin azalmasına katkı veriyor.

“Plasma Quad Plus” filtre teknolojisi ise gözle görülmeyen çok küçük parçacıkları filtreleyerek ortam havasını A sınıfı derecelendirme ile temizliyor. Klima iç ünitesinde kullanılan Mitsubishi Electric'in tescilli çift katmanlı kaplama teknolojisi de ortamda bulunan toz, kir, yağ, sigara dumanı gibi kirleticilerin fan, ısı değiştiricisi ve hava kanalında birikmesini engelleyerek klimanın ömrünü uzatıyor, verim kaybını önlemeye yardımcı oluyor.

​​​​​​​Yapılan fabrika testleri çift katmanlı kaplama teknolojisinin 10 yıl kullanım sonrası klimada oluşacak enerji verimi düşüşünde yüzde 18, hava üfleme kapasitesindeki azalmada da yüzde 30 iyileşme sağladığını ortaya koyuyor.

Hava
Isı
Klima
Mekan
Serisi

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