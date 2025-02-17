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Teknesiyle tuttuğu balıklarla rıhtımdaki kedileri besliyor haberi
MoneyPay, iki yeni ödeme çözümünü kullanıma sundu haberi
Çorlu’da sağanak etkili oldu haberi
Ailesinden gelen hayvan sevgisi, yarım asırdır evinden sokağına taşıyor haberi
İstanbul’da yol verme tartışmasında sürücüyü darbeden 3 kişi yakalandı haberi
Trakya Birlik Ramazan Bayramı sonuna kadar yağ ve margarin fiyatlarında değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı: haberi
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Bayındır Söğütözü Hastanesi’nden çocuklarda ateş ve tedavisine ilişkin öneriler haberi
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MoneyPay, iki yeni ödeme çözümünü kullanıma sundu haberi

- Migros Grubu Mali İşler İcra Kurulu Üyesi Ferit Cem Doğan: - "MoneyPay Sanal POS ve MoneyPay Link çözümleriyle işletmelerin iş süreçlerini daha verimli yönetebilmelerine imkan sağlıyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
MoneyPay, iki yeni ödeme çözümünü kullanıma sundu haberi

Migros'un dijital ödeme ve finans çözümleri platformu MoneyPay, işletmelerin hızlı, güvenli ve uygun koşullarda ödeme alabilmeleri için “MoneyPay Sanal POS” ve “MoneyPay Link ile Öde” hizmetlerini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen çözümler, işletmelerin dijitalleşen dünyada rekabet gücünü artırarak iş süreçlerini verimli hale getirmeyi hedefliyor.

MoneyPay Sanal POS, işletmelerin tüm bankalarla ayrı ayrı anlaşmalar yapma ve entegrasyon süreçlerini tek bir platformla çözerek, yurt içi ve yurt dışı kartlarla peşin veya taksitli ödeme almayı mümkün kılıyor. Bu sayede finansal mutabakatlar kolayca yönetilebiliyor.

MoneyPay Link ise fiziksel POS cihazına gerek kalmadan, hızlı ödeme bağlantıları göndererek peşin veya taksitli ödeme almayı sağlıyor. Bu hizmet, dijital satış yapan işletmelerin nakit akışını hızlandırıyor ve operasyonel süreçleri basitleştiriyor.

Her iki hizmet de yapay zeka tabanlı dinamik yönlendirme sistemleriyle ödeme sırasında oluşabilecek sorunları en aza indiriyor, satış kayıplarını engelliyor ve satış dönüşüm oranlarını artırıyor. Ayrıca, sabit ücret ödemesi olmadan ertesi gün tahsilat imkanı sunarak finansal süreçleri hızlı hale getiriyor.

MoneyPay Sanal POS ve MoneyPay Link, 7/24 sahtecilik önleme, güvenli kart saklama ve ertesi gün ödeme garantisi gibi özelliklerle işletmelerin dijitalleşmesini desteklerken, müşteri memnuniyetini artırıyor ve satışları yükseltiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Grubu Mali İşler İcra Kurulu Üyesi Ferit Cem Doğan, MoneyPay ile 2024'te önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, sadakat programı Money'nin, MoneyPay'in finansal dünyasıyla entegre olduğunu ve dijital alışveriş deneyimi sunduğunu belirtti.

Colendi Menkul Değerler ile güç birliği yaparak Borsa İstanbul'da kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli yatırım imkanı sağladıklarını aktaran Doğan, “Şimdi de, MoneyPay Sanal POS ve MoneyPay Link çözümleriyle işletmelerin iş süreçlerini daha verimli yönetebilmelerine imkan sağlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik de MoneyPay'in kurumsal ürünleriyle şirketlere kolaylık sağladığının altını çizerek, “MoneyPay Sanal POS ve MoneyPay Link çözümlerimizle işletmelerin güvenli ödeme almasını ve nakit akışlarını yönetmesini mümkün kıldık. Yapay zeka destekli dinamik yönlendirme teknolojimiz, ödeme işlemlerindeki başarısızlıkları en aza indirerek satış dönüşüm oranlarını artırmayı amaçlıyor. Güçlü teknoloji ekibimizle işletmelere daha yenilikçi ödeme çözümleri sunuyor, dijital rekabet güçlerini artırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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