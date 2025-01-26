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Mustafa Varank, Bursa’da çocuklarla “Rafadan Tayfa: Kapadokya” filmini izledi haberi
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Mustafa Varank, Bursa’da çocuklarla “Rafadan Tayfa: Kapadokya” filmini izledi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Mustafa Varank, Bursa’da çocuklarla “Rafadan Tayfa: Kapadokya” filmini izledi haberi

BURSA (AA) – TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “Rafadan Tayfa: Kapadokya” filmini Bursa'da çocuklarla izledi.

Yıldırım Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla, çocuklara ücretsiz Rafadan Tayfa: Kapadokya filminin özel gösterimi yapıldı.

Belediye ev sahipliğinde yapılan gösterim öncesi gazetecilere açıklama yapan Varank, çocuklara Rafadan Tayfa filmini karne hediyesi olarak izlettiklerini söyledi.

Rafadan Tayfa'nın ününün ülke sınırlarını aştığını belirten Varank, “Sadece Türkiye'de değil ünü sınırlarının ötesine geçmiş olan TRT ortak yapımı, İsmail Fidan'ın çok kıymetli eseri Rafadan Tayfa Kapadokya'yı burada bugün evlatlarımıza, yavrularımıza karne hediyesi olarak izletiyoruz. Çok izdiham var, hem çocuklarımız hem aileler gerçekten bu etkinliğe çok ilgi gösteriyor.” dedi.

Varank, Türkiye'de dizi sektöründe, özellikle ihracatta önemli işler yapıldığına dikkati çekerek şunları dile getirdi:

“Bildiğiniz gibi Türkiye son dönemde gerek dizi sektöründe, gerek animasyon sektöründe çok önemli işlere imza atıyor. En önemli ihracat kalemlerimizden bir tanesi haline geldi dizilerimiz. Animasyonda da hem yetenekli gençlerimiz hem de bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerimiz sayesinde çok güzel işler ortaya çıkıyor. Tabii Rafadan Tayfa markasını benim anlatmama gerek yok. Bütün çocuklar, aileler bu markayı çok iyi biliyorlar. Böyle bir markanın tutmuş olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi aslında bizim değerlerimizle, medeniyet değerlerimizle uyumlu bir şekilde senaryolar ortaya konmuş olması. Buradaki animasyon karakterlerinin bizim çocukluğumuzda şimdiki genç arkadaşlarımızın, evlatlarımızın yaşadıkları gibi hayatlar yaşıyor olmaları. Bu manada gerçekten öncelikle İsmail Fidan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. En baştan itibaren bu markayı oluşturabilmek için, bu karakterleri ortaya koymayı bilmesi için çok büyük bir emek sarf etti. Tabii Türkiye'nin milli televizyonu TRT de bu işe yatırım yaparak aslında çok güzel bir işe katkı sağlamış oldu.”

Çocukların ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile filmin yönetmeni ve yapımcısı İsmail Fidan da katıldı.

Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadıkları maceraları konu alan, TRT Çocuk'un çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın beşinci filmi “Rafadan Tayfa: Kapadokya”, 27 Aralık 2024'te vizyona girmişti.

Filmi
Kapadokya
Rafadan Tayfa

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