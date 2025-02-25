Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu “Şvayk” oyunuyla İstanbul’da haberi

Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosunun yeni oyunu “Şvayk”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 110. yıl etkinlikleri kapsamında İstanbul'da izleyicilerle buluşacak.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, oyun 26 Şubat-1 Mart'ta Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, 3 ve 4 Mart'ta da Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde seyircilerin beğenisine sunulacak.

Bertolt Brecht'in yazdığı, çevirisini Yücel Erten'in yaptığı oyunu, Doğu Yaşar Akal yönetiyor.

Oyunda, Ayşe Elif Kesoğlu, Ayşe Gülerman Kum, Ayşe Güreşçi, Batuhan Pamukçu, Duygu Yakasız, Gökhan Kum, İbrahim Ersoylu, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Peker Sabuncu, Pınar Hande Ağaoğlu ve Sultan Ahmet Çakır rol alıyor.

Eser, kıvrak zekası ve kurnaz dil becerileriyle Birinci Dünya Savaşı'nda hayatta kalmayı başaran Şvayk'ın kendisini İkinci Dünya Savaşı'nın tam ortasında bulma hikayesini anlatıyor.