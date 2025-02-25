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BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Bursa’da basın toplantısı düzenledi: haberi
Edirne’nin köylerinde GES ile sulamadaki enerji maliyeti düşürülecek haberi
Papagenolar Çocuk Operası 23 Mart-23 Nisan arasında Zorlu PSM’de sahnelenecek haberi
Tekirdağ’da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı haberi
Bilecik Valisi Aygöl, lise öğrencileriyle bir araya geldi haberi
Ürettikleri çeltik makinelerini 25 ülkeye ihraç ediyorlar haberi
Kazada engelli kaldı masa tenisine başladı ilk madalyasını aldı haberi
Balıkçı Adem Yılmaz, dostu “Yaren” leyleğin yolunu gözlüyor haberi
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Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu “Şvayk” oyunuyla İstanbul’da haberi

İSTANBUL (AA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosunun yeni oyunu "Şvayk", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 110. yıl etkinlikleri kapsamında İstanbul'da izleyicilerle buluşacak.İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu “Şvayk” oyunuyla İstanbul’da haberi

Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosunun yeni oyunu “Şvayk”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 110. yıl etkinlikleri kapsamında İstanbul'da izleyicilerle buluşacak.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, oyun 26 Şubat-1 Mart'ta Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, 3 ve 4 Mart'ta da Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde seyircilerin beğenisine sunulacak.

Bertolt Brecht'in yazdığı, çevirisini Yücel Erten'in yaptığı oyunu, Doğu Yaşar Akal yönetiyor.

Oyunda, Ayşe Elif Kesoğlu, Ayşe Gülerman Kum, Ayşe Güreşçi, Batuhan Pamukçu, Duygu Yakasız, Gökhan Kum, İbrahim Ersoylu, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Peker Sabuncu, Pınar Hande Ağaoğlu ve Sultan Ahmet Çakır rol alıyor.

Eser, kıvrak zekası ve kurnaz dil becerileriyle Birinci Dünya Savaşı'nda hayatta kalmayı başaran Şvayk'ın kendisini İkinci Dünya Savaşı'nın tam ortasında bulma hikayesini anlatıyor.

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