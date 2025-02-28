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Oruçluyken açlık çekmemek için sahurda doğru beslenmek önemli haberi

BİLECİK (AA) - Ramazan öncesi tavsiyelerde bulunan Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Uzman Diyetisyen Hacer Kayaalp Beydoğan, gün içinde açlık ve susuzluk yaşamamak için sahurda doğru beslenmenin önemine dikkati çekti.Müdürlükten yapılan açıklamada g...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Oruçluyken açlık çekmemek için sahurda doğru beslenmek önemli haberi

Ramazan öncesi tavsiyelerde bulunan Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Uzman Diyetisyen Hacer Kayaalp Beydoğan, gün içinde açlık ve susuzluk yaşamamak için sahurda doğru beslenmenin önemine dikkati çekti.

Müdürlükten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Beydoğan, sahurda bol su tüketilmesi ve aşırı yağlı ve tuzlu besinlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.

Gün içinde kan şekerinin dengede tutulmasında sahurda yumurta, peynir, yoğurt gibi kaliteli protein kaynakları ile tam buğday ekmeği, mevsim yeşillikleri ve yağlı tohumların tercih edilmesinin önemine işaret eden Beydoğan, iftarda ise yemeklerin yavaş yenilmesi ve iyi çiğnenmesi tavsiyesinde bulundu.

İftara birkaç hurma veya zeytinle başlanarak çorbayla devam edilmesini, ana yemeğin 10-15 dakika beklendikten sonra tüketilmesi gerektiğini aktaran Beydoğan, ana yemeklerde ise kızartma ve kavurma gibi ağır yiyecekler yerine haşlanmış, fırınlanmış ya da ızgarada pişirilmiş gıdaların tercih edilmesini önerdi.

Ramazan boyunca su tüketiminin artırılması gerektiğine dikkati çeken Beydoğan, tatlı tercihlerinde ise şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve ya da hoşaf gibi hafif alternatiflere yönelmek gerektiğini bildirdi.

İftardan sonra yapılacak 1-2 saatlik yürüyüşlerin sindirime yardımcı olacağını ifade eden Beydoğan, bağırsak sağlığının korunması için öğünlerde sebze yemekleri ile kuru baklagillere de yer verilmesi gerektiğini vurguladı.

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