Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri başladı haberi

Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Edirne'de başladı.

Olimpik yüzme havuzundaki şampiyonaya 27 spor kulübünden 392 sporcu katılıyor.

Kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleşen müsabakalarda farklı yaş gruplarındaki sporcular su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde mücadele ediyor.

Yarışlar 6 Nisan Pazar günü sona erecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) İl Temsilcisi Özkan Arsu, AA muhabirine, “Şampiyonaya katılan sporcular hem hedeflerini gösterecekler hem de milli takıma girmek için mücadele edecekler.” dedi.

Arsu, kentte paletli yüzmenin yanı sıra serbest dalış, sualtı ragbi ve sualtı hokey gibi müsabakaların da düzenleneceğini sözlerine ekledi.