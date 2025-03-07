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Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları tamamlandı haberi
CHP Genel Başkanı Özel, Beykoz Belediyesini ziyaretinde konuştu: haberi
Bursa’da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı haberi
Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi’nden 1 Kadın 1001 Emek Projesi haberi
Bursa’da “Ölümsüzlük Sembolü: Bithynia Mezar Stelleri” sergisi açıldı haberi
TREDAŞ kadın çalışanlarına “Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle 1 gün izin verdi haberi
Türkan Şoray ve İzzet Günay, 57 yıl sonra “Vesikali Yarim” filmi için bir araya geldi haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
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Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi’nden 1 Kadın 1001 Emek Projesi haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi'nden "1 Kadın 1001 Emek Projesi" ile Kadın Emeğine Saygı Duruşu etkinliği gerçekleştirildi.Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün BİL-EN Program...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi’nden 1 Kadın 1001 Emek Projesi haberi

Bilecik'in Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi'nden “1 Kadın 1001 Emek Projesi” ile Kadın Emeğine Saygı Duruşu etkinliği gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün BİL-EN Programı kapsamında hazırlanan projenin son günü sunumuyla, kadın emeğinin ve varlığının toplumsal hayattaki önemi anlatıldı.

Etkinlikte Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri Halk Eğitim Müdürü Fatoş Karaca Beler, Demirköy Muhtarı Zeynep Karasu ile kadın besici Kezban Ayyer birer konuşma yaptı.

Programda düğme dikme, örgü örme ve iğneye iplik geçirme gibi yarışmalar yapıldı. Dereceye girenlere Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman tarafından çeşitli ödülleri verildi.

Programın son bölümünde kursiyerlerin sergi açılışı yapıldı.

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