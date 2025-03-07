Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi’nden 1 Kadın 1001 Emek Projesi haberi

Bilecik'in Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi'nden “1 Kadın 1001 Emek Projesi” ile Kadın Emeğine Saygı Duruşu etkinliği gerçekleştirildi.
Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün BİL-EN Programı kapsamında hazırlanan projenin son günü sunumuyla, kadın emeğinin ve varlığının toplumsal hayattaki önemi anlatıldı.
Etkinlikte Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri Halk Eğitim Müdürü Fatoş Karaca Beler, Demirköy Muhtarı Zeynep Karasu ile kadın besici Kezban Ayyer birer konuşma yaptı.
Programda düğme dikme, örgü örme ve iğneye iplik geçirme gibi yarışmalar yapıldı. Dereceye girenlere Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman tarafından çeşitli ödülleri verildi.
Programın son bölümünde kursiyerlerin sergi açılışı yapıldı.
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