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Pazaryeri ilçesinde “Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı” bilgilendirme toplantısı düzenlendi haberi
CHP heyeti Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti haberi
Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi
Bursa’da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı haberi
Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ölümünün yıl dönümünde anıldı haberi
THY, “Turkish Airlines Open” golf turnuvasının bir kez daha isim sponsoru oldu haberi
9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi Türkiye’ye döndü haberi
Çanakkale’de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı haberi
Sağlık hizmetini köylerdeki hastaların ayağına götürüyorlar haberi
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Pazaryeri ilçesinde “Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı” bilgilendirme toplantısı düzenlendi haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Toplum Sağlığı Merkezince Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde bağırsak kanserine dikkati çekmek için bilgilendirme toplantısı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pazaryeri ilçesinde “Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı” bilgilendirme toplantısı düzenlendi haberi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde “Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı” bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplum Sağlığı Merkezince Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde bağırsak kanserine dikkati çekmek için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Eğitim Hemşiresi Fatma Zeynep Özkarlı, aile fertlerinin birinde kolon kanseri olması durumunda her yıl düzenli olarak tarama testlerinin yapılması gerektiğinin altını çizerek, kolon kanserinin ölümcül kanser türleri arasında yer aldığını bildirdi.

Özkarlı, meme, rahim ağzı ve kolon kanserinin tarama sonucu önlenebilen üç kanser türünden biri olduğunu, Sağlık Bakanlığının da bu metotları kullandığını dile getirdi.

Risk faktörlerini taşımasa da her bireyin bu kansere yakalanma ihtimali olduğunu aktaran Özkarlı, “Herkes kolon kanseri için orta risklidir. Tarama programları ile erken dönemde kanserleri saptamak ve tedavi etmek mümkündür. 50-70 yaş aralında olanların tarama için KETEM veya aile hakimlerine başvurunuz.” ifadesini kullandı.

Konferansa merkez ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Program sonunda katılımcılara broşür ve açıklamalı notlar dağıtıldı.

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