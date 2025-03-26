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Pazaryeri’nde 79 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki 79 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında desteklenen "Nohut ve Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Yaygın...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pazaryeri’nde 79 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı haberi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki 79 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi” kapsamında desteklenen “Nohut ve Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma” adlı projesi için çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'ın katılımıyla 79 çiftçiye 128 paket yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Dağıtılan tohumların 2 bin 600 dekar alana ekileceği açıklandı.

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