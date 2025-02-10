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Pendik’te gecekonduda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi haberi
THY Teknik AŞ ile IndiGo arasında bakım anlaşması haberi
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa’nın İznik ilçesinde ziyaretlerde bulundu haberi
Kırklareli’nde sigarayı bırakan 14 kişiye teşekkür belgesi verildi haberi
Kalyon PV’de talep toplama süreci tamamlandı haberi
Tekirdağ’da park halindeki tır yandı haberi
Taraklı Kaymakamı Tunalı, göreve başladı haberi
Sakaryaspor, Bulgar futbolcu Kabov ile anlaştı haberi
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Pendik’te gecekonduda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi haberi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Manidar Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri se...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pendik’te gecekonduda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi haberi

Pendik'te gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manidar Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilendikleri belirlenen 3 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, gecekonduda hasar oluştu.

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