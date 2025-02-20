Pendik’te ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi

Pendik'te düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayişin sağlanması, suçların işlenmesinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki iş yeri ve evde bulundurulması yasak olan silahlar olduğunu tespit etti.

Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler Ş.Ö. (38) ve B.Ö'yü (27) yakaladı.

Aramalarda 1 AK-47 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 4 şarjör, 44 fişek ve 22 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.