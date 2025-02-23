Pınarhisar’da “Sabah Namazında Buluşuyoruz” etkinliği düzenlendi haberi

Pınarhisar'da “Sabah Namazında Buluşuyoruz” etkinliğinde vatandaşlar namaz kılıp, Kur'an-ı Kerim okudu.

100. Yıl Camisi'nde gerçekleştirilen programda sabah namazının ardından Yasin-i Şerif okundu.

İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, namazın ardından vatandaşlara vaaz verdi.

Etkinliği her hafta düzenlediklerini belirten Uluçınar, “Her hafta farklı bir camide sabah namazı buluşması etkinliklerimiz devam ediyor. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Namazın ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.