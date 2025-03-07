Renault 5, Roland-Garros’a özel olarak yeniden tasarlandı haberi

Renault, 2022'den itibaren premium iş ortağı olduğu “Roland-Garros Fransa Açık Tenis Turnuvası” için ikonik modeli Renault 5 E-Tech Elektrikli modelinin “Roland-Garros” özel versiyonunu üretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault 5 E-Tech Elektrikli Roland-Garros özel versiyonu, sedef beyaz, gece mavisi, yıldız siyah ve özel mat tonlarda saten mineral gri olmak üzere dört gövde rengine sahip. Bu tonlar, saten krom tavan çizgisi ve özel olarak tasarlanan 18 inç siyah elmas kesim, saten mineral gri Roland-Garros alaşım jantlarla uyum sağlıyor.

Modelin dış tasarımında ön kapının alt kenarında, Roland-Garros stadyumunun mimarisinden esinlenerek tasarlanmış, ortasında Roland-Garros logosu bulunan özel detaylar yer alıyor. Renault'nun bu versiyonu ayrıca dokuma efektli yıldız siyah renkte bir tavanla yollara çıkıyor.

Otomobilin içindeki özel açık gri döşeme, yoğun ama ince olan grafik bir dokuya sahip. Döşemede kullanılan tamamen geri dönüştürülmüş kumaş, sırtlığın “H” şeklinde olması gibi farklı detaylar içeriyor.

– Kapı eşiklerinde, “Roland-Garros Paris” yazısı yer alıyor

İç mekanın genel görünümü, yan desteklerin yanı sıra mavi rafine bir kumaşla kaplanmış kol dayamayla güçlendiriliyor. Ayrıca ön koltukların sırtlıklarında, özel baskıyla uygulanmış Roland-Garros logosu yer alıyor.

Kapı panelleri ve ön konsolun alt bölgelerinde koltuk kumaşından ek süslemeler, mavi rafine kumaş ve küçük bir Fransız bayrağı yer alıyor. Ön konsolda, “anotlama yöntemi”yle elde edilmiş metal renkli yatay bir bant, “Roland-Garros Paris” ismini vurgulayan arkadan aydınlatmalı bir alan içeriyor.

E-pop olarak adlandırılan vites kolunun ucu, tenis raketlerinin tutma yerinden esinlenerek tasarlandı ve ucuna raketlerin tabanında bulunan logolar gibi Roland-Garros logosu eklendi.

Aracın orta konsolda kil renginde kablosuz şarj yuvası bulunuyor ve özel paspaslar iç mekana ayrı bir hava katıyor. Fırçalanmış alüminyum kapı eşiklerinde, “Roland-Garros Paris” adı yer alıyor.

– Çevikliği ile gelişmiş bir elektrikli deneyim sunuyor

Renault 5 E-Tech Elektrik Roland-Garros, 52 kilovatsaat batarya ile ortalama 410 km'ye kadar WLTP menzili sunuyor. Araç şehir içi sürüş dışında daha uzun yolculuklar planlayan, hafta sonları veya tatiller için elektrikli bir araç arayan kullanıcılara hitap ediyor.

52 kilovatsaat batarya, 110 kilovat (150 bg) elektromotor ve üst ekipman seviyeli versiyonuna dayanan kapsamlı donanım seviyesiyle Renault 5 E-Tech Elektrik Roland-Garros, yeni elektrikli pop ikonunu yansıtıyor.

Bağımsız arka süspansiyon ile “AmpR Small” platformu üzerine inşa edilen model, heyecan verici tasarımı, dinamik sürüş özellikleri ve çevikliğiyle gelişmiş bir elektrikli deneyim sunuyor.