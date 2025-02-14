SON DAKİKA
Samsung, SmartThings Pro’yu piyasaya sürdü haberi
iyzico, Paynet’i 87 milyon dolara satın aldı haberi
İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 59,82’ye yükseldi haberi
Emlakjet ocak ayı gayrimenkul piyasa raporunu yayımladı haberi
Bakım merkezinde evlenen engelli çift sevgileriyle örnek oluyor haberi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Sevgililer Günü etkinlikleri düzenlendi haberi
Kalbinde doğuştan 3 delik bulunan down sendromlu Yusuf, 2 ameliyatla sağlığına kavuştu haberi
Bursa Devlet Tiyatrosu, “Othello” oyununu sahneledi haberi
Yemek yeme akımı “Mukbang” obezite gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor haberi
“Vize’nin Şairleri Projesi” şiir ve müzik dinletisi yapıldı haberi
Samsung, SmartThings Pro’yu piyasaya sürdü haberi
iyzico, Paynet’i 87 milyon dolara satın aldı haberi
İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 59,82’ye yükseldi haberi
Emlakjet ocak ayı gayrimenkul piyasa raporunu yayımladı haberi
Bakım merkezinde evlenen engelli çift sevgileriyle örnek oluyor haberi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Sevgililer Günü etkinlikleri düzenlendi haberi
Kalbinde doğuştan 3 delik bulunan down sendromlu Yusuf, 2 ameliyatla sağlığına kavuştu haberi
Bursa Devlet Tiyatrosu, “Othello” oyununu sahneledi haberi
Yemek yeme akımı “Mukbang” obezite gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor haberi
“Vize’nin Şairleri Projesi” şiir ve müzik dinletisi yapıldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Sevgililer Günü etkinlikleri düzenlendi haberi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Sevgililer Günü etkinlikleri düzenlendi haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), 14 Şubat Sevgililer Günü'nü çalışanları ve yolcuları için özel etkinliklerle kutladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, İSG yönetimi, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda insana, topluma ve ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Sevgililer Günü etkinlikleri düzenlendi haberi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), 14 Şubat Sevgililer Günü'nü çalışanları ve yolcuları için özel etkinliklerle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İSG yönetimi, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda insana, topluma ve doğaya ilişkin “iyi olanı ortaya koyma” amacıyla, misafirlerini ve çalışanlarını mutlu etmeye yönelik özel gün kutlamalarına devam ediyor.

Sevgililer Günü etkinlikleri, İSG'nin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından çalışanların Sevgililer Günü'nü kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, terminal çalışanları arasında bir çekiliş yapıldı. Çekilişi kazanan 5 çalışan, eşleriyle ISG Airport Hotel Blue Sky Restaurant'ta akşam yemeğine katıldı.

Yolcular için düzenlenen organizasyon ise gelen katı yolcu karşılama alanında düzenlendi. “Sabiha'da Aşk” konseptiyle hazırlanan etkinlik alanında, trio müzik dinletisi eşliğinde misafirlere ve İSG çalışanlarına sevginin gücüne vurgu yapan özel hediyeler takdim edildi.

Çalışanları

İlgili Haberler

Kırklareli Üniversitesinde “Akademik Kurul Toplantısı” yapıldı haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 11:30

Kırklareli Üniversitesinde “Akademik Kurul Toplantısı” yapıldı haberi

Sakarya’da kaçakçılık operasyonu haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 11:30

Sakarya’da kaçakçılık operasyonu haberi

Yalovalı kadınların ürettiği çiçekler vitrinleri süslüyor haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 11:11

Yalovalı kadınların ürettiği çiçekler vitrinleri süslüyor haberi

İstanbul’da 94 bin 587 korsan kitap ele geçirildi haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 11:01

İstanbul’da 94 bin 587 korsan kitap ele geçirildi haberi

Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 11:01

Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı haberi

Edirne’de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 10:50

Edirne’de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi haberi

Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı haberi Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı haberi Kocaeli’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberi Kocaeli’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberi