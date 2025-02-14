Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Sevgililer Günü etkinlikleri düzenlendi haberi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), 14 Şubat Sevgililer Günü'nü çalışanları ve yolcuları için özel etkinliklerle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İSG yönetimi, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda insana, topluma ve doğaya ilişkin “iyi olanı ortaya koyma” amacıyla, misafirlerini ve çalışanlarını mutlu etmeye yönelik özel gün kutlamalarına devam ediyor.

Sevgililer Günü etkinlikleri, İSG'nin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından çalışanların Sevgililer Günü'nü kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, terminal çalışanları arasında bir çekiliş yapıldı. Çekilişi kazanan 5 çalışan, eşleriyle ISG Airport Hotel Blue Sky Restaurant'ta akşam yemeğine katıldı.

Yolcular için düzenlenen organizasyon ise gelen katı yolcu karşılama alanında düzenlendi. “Sabiha'da Aşk” konseptiyle hazırlanan etkinlik alanında, trio müzik dinletisi eşliğinde misafirlere ve İSG çalışanlarına sevginin gücüne vurgu yapan özel hediyeler takdim edildi.