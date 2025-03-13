Sakarya İHH, Tanzanya’da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımında bulundu haberi

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği, Tanzanya'da ramazan yardımları gerçekleştirdi.

İHH'nın ramazan yardımları çalışmaları kapsamında Tanzanya'ya giden Sakarya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Ali Akıllı ve Arama Kurtarma Biriminden Emrullah Kibar, burada çalışmaları koordine etti.

İhtiyaç sahiplerine yönelik gıda kolisi ve zekat dağıtımlarının yanı sıra iftar programları da düzenlendi.

Yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Akıllı, özellikle yetim, engelli ve ihtiyaç sahibi aileler için gelir temini ve meslek edindirme projeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akıllı, 16 yetim ile ihtiyaç sahibi kadınlar için terzi dükkanı ve 5 kadına bakkal açtıklarını ifade ederek, “Ayrıca 3 aileye 'rikşa' veya 'tuktuk' denilen toplu taşıma aracı ile 5 aileye mototaksi olarak kullanılan 'bodabo' dağıtımı gerçekleştirdik. 50 aileye 3'er adet, toplamda 150 süt keçisi hediye ederek bundan sonraki hayatlarında kimseye ihtiyaçları kalmadan hayatlarını idame edebilecekleri imkanlar sunmaya çalıştık.” açıklamasında bulundu.

Kibar da Sakaryalı hayırseverlerin desteğiyle bir okulda 800 öğrenci ve öğretmen, bir köyde 500 kişiyle iftar programına katıldıklarını belirterek, binlerce kumanya kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.